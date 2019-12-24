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Ayhan, Başçeri’ye teşekkür etti

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Ayhan, Başçeri’ye teşekkür etti

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Hentbol Federasyonu’nun 2019 yılında gerçekleştirdiği “Tut Elimi Projesi”ne katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye teşekkür eden federasyon başkanı Ayhan, proje sonrası çalışmalarını da bilgilendirdi.

“Tut Elimi Projesi” sayesinde birçok çocuğun hentbola kazandırıldığını vurgulayan federasyon başkanı Ayhan, bundan sonraki projelerinde Lefkoşa dışına çıkmak olduğunu söyledi.

Hentbol Federasyonu’nun yurt içinde ve yurt dışındaki faaliyetleri hakkında büyükelçiyi bilgilendiren Ayhan, Başçeri’yi 18 Ocak 2020’de yapılacak Hentbol KTSYD Kupası final maçlarına da davet etti.

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