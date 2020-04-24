Pile’nin maçlarını oynadığı Aydan Karahan Stadı,Sadık Kolihan’ın özverili bakımı ile sezona hazır hale gelirken, yeşile büründü

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı.

BTM İkinci Ligin de başlama tarihi belirsizliğini korurken, ligde mücadele edecek takımlardan Pile’nin maçlarını oynadığı Aydan Karahan Stadı yeşile büründü.

Aydan Karahan Stadı'nın bakım ve temizliğini her zaman olduğu gibi bu zor günlerde bile tüm imkansızlıklara rağmen gerçekleştiren Sadık Kolihan sahanın sezonun açılmasına hazır olduğunu söylerken, “Sahamızın bakımını Pile'ye ve Pile halkına yakışır bir şekilde yürütüyorum. Yürütmeye de devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.