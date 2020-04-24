banner411
banner69
İtalya'da sezonun bitiş tarihi belirlendi
İtalya'da sezonun bitiş tarihi belirlendi
6 0
Öğretmenler bu kez dezenfektan üretiyor
Öğretmenler bu kez dezenfektan üretiyor
16 0
 
TÜRK-SEN:
TÜRK-SEN: "HÜKÜMETİN İŞÇİLERİN İŞSİZLİK ÖDENEKLERİNE EL KOYMASI GAYRİ YASAL BİR UYGULAMA"
24 0
RAMAZAN AYI YARIN BAŞLIYOR
RAMAZAN AYI YARIN BAŞLIYOR
81 0
Askerde aile ziyaretleri başlıyor
Askerde aile ziyaretleri başlıyor
169 0
Koronanın Avrupa futboluna faturası ağır oldu
Koronanın Avrupa futboluna faturası ağır oldu
32 0
Kuzey Kıbrıs
Kuzey Kıbrıs "E" şampiyonunu arıyor!
35 0
banner440

Aydan Karahan Stadı,yeşile büründü

banner27

Pile’nin maçlarını oynadığı Aydan Karahan Stadı,Sadık Kolihan’ın özverili bakımı ile sezona hazır hale gelirken, yeşile büründü

Aydan Karahan Stadı,yeşile büründü

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı.

BTM İkinci Ligin de başlama tarihi belirsizliğini korurken, ligde mücadele edecek takımlardan Pile’nin maçlarını oynadığı Aydan Karahan Stadı yeşile büründü.

Aydan Karahan Stadı'nın bakım ve temizliğini her zaman olduğu gibi bu zor günlerde bile tüm imkansızlıklara rağmen gerçekleştiren Sadık Kolihan sahanın sezonun açılmasına hazır olduğunu söylerken, “Sahamızın bakımını Pile'ye ve Pile halkına yakışır bir şekilde yürütüyorum. Yürütmeye de devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.