Avrupa’da liderlerden tek kayıp City’de

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City deplasmanda Liverpool'a 4-3 yenilerek, ilk mağlubiyetini yaşadı. Avrupa liglerinde lider durumdaki diğer takımlar ise puan kaybı yaşamadı

Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) karşılaşmalara devam edildi. İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) ise bu hafta maç oynanmadı

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), liderliklerini sürdürdü.

CİTY’NİN İLK MAĞLUBİYETİ

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City deplasmanda Liverpool'a 4-3 yenilerek, ilk mağlubiyetini yaşadı.

İki hafta önce, 18 maçlık rekor galibiyet serisi Crystal Palace deplasmanında sona eren Josep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini Liverpool karşısında yaşadı. 4-1 geriye düştüğü maçın son dakikalarında skoru değiştirmek adına reaksiyon gösteren Manchester temsilcisi, 4-3 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Son şampiyon Chelsea, konuk ettiği Leicester City ile golsüz berabere kaldı.

Tottenham ağırladığı Everton'ı 4-0'lık skorla geçerken, milli futbolcu Cenk Tosun, konuk ekipte ilk maçına çıktı ve 62 dakika oynadı.

Arsene Wenger'in çalıştırdığı Arsenal, Bournemouth deplasmanında 2-1 mağlup oldu ve ligde galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Premier Lig'de ilk yenilgisini yaşayan Manchester City 62 puanla zirvede yer alırken, bir maçı eksik Manchester United ile Liverpool ve Chelsea 47'şer puanla lideri takip etti. Cenk Tosun'un forma giydiği Everton ise 27 puanla 9. sırada bulunuyor.

BARCELONA GERİDEN GELDİ

Lider Barcelona, İspanya Ligi'nin 19. haftasında konuk olduğu Real Sociedad'ı 4-2 mağlup etti.

Barcelona 2-0 geriye düştüğü maçta Luis Suarez ve Lionel Messi'nin iyi oyunuyla mücadeleyi 4-2 kazanmayı bildi. Manchester City'nin mağlup olduğu haftada Barcelona, Avrupa'nın önde gelen liglerinde yenilgi yüzü görmeyen tek takım olarak kaldı.

Ayrıca Real Sociedad deplasmanında fileleri havalandıran Messi, Bayern Münih'in efsane oyuncusu Gerd Müller'i geçti ve 366 golle Avrupa'nın 5 büyük liginde bir kulüp formasıyla en çok lig golü atan futbolcu rekorunun yeni sahibi oldu.

Liderin en yakın takipçisi Atletico Madrid, deplasmanda Eibar'ı 1-0 yendi.

Son şampiyon Real Madrid kötü gidişe dur diyemedi. İki hafta önce El Clasico'da konuk ettiği Barcelona'ya 3-0 yenilen eflatun-beyazlılar, Celta Vigo deplasmanından bir puanla dönmüştü. Zinedine Zidane'nın öğrencileri bu hafta da ağırladığı Villarreal'e 1-0 mağlup oldu. Villarreal'e dönen milli futbolcu Enes Ünal, 76. dakikada oyuna girdi.

Valencia ise deplasmanda Deportivo La Coruna'yı 2-1 yendi. Konuk ekipte milli futbolcu Emre Çolak, 52. dakikada oyuna dahil oldu.

La Liga'da 51 puana sahip Barcelona, liderliğini sürdürdü. Barcelona'yı, Atletico Madrid 42, Valencia 40, Real Madrid 32 puanla takip etti.

LEVERKUSEN’E İLK İÇ SAHA YENİLGİSİ BAYERN MUNİH’TEN

Bundesliga'da ikinci yarının ilk haftasında lider Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 3-1'lik skorla geçti.

İç sahada yenilgi yüzü görmeyen iki takımın mücadelesinde Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i 3-1 yenerek, rakibine evinde ilk mağlubiyetini tattırdı.

Leipzig konuk ettiği Schalke 04'ü 3-1 yenerken, Borussia Dortmund evinde Wolfsburg ile golsüz berabere kaldı.

Ligin 18. haftası sonunda 44 puan toplayan Bayern Münih, liderliği sürdürdü. Münih ekibini, 31 puanlı Leipzig, 30 puanlı Schalke 04 ve 29 puanlı Borussia Dortmund izledi.

PSG ARAYI AÇIYOR

Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG), 20. haftada deplasmanda Nantes'ı 1-0 yendi.

Liderin en yakın takipçilerinden Monaco deplasmanda Montpellier ile 0-0, Olympique Lyon ise evinde Angers ile 1-1 berabere kaldı.

Olympique Marsilya ise deplasmanda Rennes'i 3-0 mağlup etti.

PSG, 53 puanla en yakın takipçileriyle puan farkını 11'e çıkardı. Monaco ve Olympique Lyon 42'şer, Olympique Marsilya ise 41 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.