Avrupa’da hedef şampiyonluk

Kendi bayrağımızla yarıştığımız Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonasının açılış seremonisinde bayrağımızı taşıyan Mustafa Alnar, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Alara Ghaffari de şampiyonaya iyi başladı

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nun ülkemizi KKTC Bayrağı altında temsil ettiği 2019 Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası Hollanda’nın Veldhoven kentinde gerçekleştirilen açılış seremonisinin ardından başladı.

Açılış seremonisinde bayrağımızı Dünya üçüncüsü ve Avrupa ikincisi Milli Sporcumuz Mustafa Alnar taşıdı. 29 Temmuz akşamına kadar sürecek olan 2019 Avrupa Gençler Şampiyonası’nda 28 ülkenin Milli Takımları hem takımsal hem de ferdi olarak yarışıyor.

KKBF kafilesinde Başkan Aşkın Burcu ve Antrenör Mehmet Şanlısoy ile birlikte 2 Kız, 4 Yıldız ve 5 Genç olmak üzere toplam 11 Milli Sporcu yer alıyor. Şampiyonanın en genç sporcusu kız milli sporcumuz Sevimsu Yazganarıkan oynadığı iki karşılaşmayı da kaybetmesine rağmen sergilediği teknik becerileri ve masa etrafındaki rahat hareketleri ile şampiyonanın ilgi kaynağı oldu.

Geçtiğimiz yıl 10 Top Disiplini’nde Avrupa ikinciliği elde eden genç milli sporcumuz Mustafa Alnar bu kez şampiyonluk için emin adımlarla ilerliyor. Mustafa Alnar 10 Top Disiplini’nde çıktığı ve zorlanmadığı ilk iki karşılaşmada; İsveç’ten Ragnar Gronsten’i 7-1 ve Polonya’dan Adam Stankiewicz’i 7-3 yenerek kayıpsız olarak adını ilk 16’ya yazdırdı. Şampiyonluk için Alnar’ın önünde dört zorlu karlışama daha var.

Önceden Avrupa üçüncülüğü bulunan kız milli sporcumuz Alara Ghaffari ise Avusturya’dan Anna Riegler ve Hollanda’dan Megan Rademakers’I ayni sonuçla 5-4 yenerek 10 top disiplinine iyi bir giriş yapmış oldu.