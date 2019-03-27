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Avrupa liglerinin 'nöbetçi' golcüleri

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Yedek kulübesinden oyuna dahil olduğu her 27,7 dakikada fileleri havalandıran Borussia Dortmundlu Alcacer, bu alanda Avrupa'da başı çekti. Trabzonsporlu Ekuban ise 6. sırada

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Avrupa liglerinin 'nöbetçi' golcüleri
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Borussia Dortmund'un İspanyol futbolcusu Paco Alcacer, oyuna sonradan girdiği maçlarda 27,7 dakikada bir gol atarak Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en etkili hamle oyuncusu oldu.

Valencia altyapısından yetişen 25 yaşındaki santrfor Alcacer, 2016 yazında transfer olduğu ancak fazla forma şansı verilmediği Barcelona'dan sonra gittiği Borussia Dortmund'daki yeni rolünün hakkını verdi.

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Lucien Favre'ın "joker"i haline gelen Alcacer, yedek başladığı 12 lig karşılaşmasında 11 gol attı. İspanyol milli futbolcu, kenardan oyuna girdiği maçlarda 27,7 dakikada bir fileleri havalandırmayı başardı. 

Alcacer, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki en az 10 maçta kenardan oyuna futbolcular arasında en verimli skorer oldu.

Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf forması giyen Benito Raman ve Premier Lig takımlarından Liverpool'da top koşturan Xherdan Shaqiri de yedek kulübesinden gelerek attıkları gollerle maçların gidişatına etki etti. 4 golü bulunan Raman, 42,5 dakika, ağları 3 kez sarsan Shaqiri ise 63,6 dakikada bir gol attı.

SÜPER LİG'İN "JOKER"İ TRABZONSPORLU EKUBAN

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde gösterdiği performansla teknik direktör Ünal Karaman'ın güvenini kazanıp Trabzonspor'un ilk 11'ine yerleşen Caleb Ekuban ise listenin 6. sırasında kendisine yer buldu.

Ganalı milli futbolcu, oyuna sonradan dahil olduğu 12 müsabakada 3 gole imza attı. 25 yaşındaki Ekuban, bu maçlarda 72,3 dakikaya bir gol sığdırdı.

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Spor Toto Süper Lig'i kapsayan değerlendirmeye göre, en az 10 maçta oyuna kenardan girenler arasında dakika başına en fazla gol atan futbolcular şöyle:

Futbolcu

Kulüp

Lig

Yedekten oyuna girdiği maç

Süre (dk.)

Gol sayısı

Dakika başına gol

1

Paco Alcacer

Borussia Dortmund

Bundesliga

12

305

11

27,7

2

Benito Raman

Fortuna Düsseldorf

Bundesliga

10

170

4

42,5

3

Xherdan Shaqiri

Liverpool

Premier Lig

10

191

3

63,6

4

Rachid Alioui

Nimes

Ligue 1

12

258

4

64,5

5

Loic Remy

Lille

Ligue 1

12

143

2

71,5

6

Caleb Ekuban

Trabzonspor

Süper Lig

12

217

3

72,3

7

Riyad Mahrez

Manchester City

Premier Lig

12

223

3

74,3

8

Nuno Da Costa

Strasbourg

Ligue 1

10

155

2

77,5

9

Reiss Nelson

Hoffenheim

Bundesliga

13

237

3

79

10

Khouma Babacar

Sassuolo

Serie A

10

165

2

82,5
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