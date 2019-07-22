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Avrupa Kupaları'nda Türkiye takımlarının rakipleri belli oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Trabzonspor ve turu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un 3. eleme turundaki rakipleri belli oldu

Avrupa Kupaları'nda Türkiye takımlarının rakipleri belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimleri İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştiriliyor.

  • Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Viktoria Plzen - Olympiakos karşılaşmasının kazananı olacak.

  • Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi ise TSİ 13.25'te başladı.

  • Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un da katılacağı Temel Yol'un çekilişi, TSİ 15.00'te
    gerçekleşti.

    Yeni Malatyaspor, eleme turundaki rakibi Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile ilk maçını perşembe günü saat 20.00'de Malatya'da oynayacak.

    92 takımın mücadele edeceği 2. turdaki rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Temmuz ile 1 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

    Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana'yı elerse Connah's Quay Nomads (WAL) / Partizan (SRB) karşılaşmasının galibiyle oynayacak. 

  • Trabzonspor'un rakibi ise Sparta Prag oldu.

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