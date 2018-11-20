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Avrupa'da transfer söylentileri bitmek bilmiyor

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Avrupa'da ara transfer döneminin başlamasına yaklaşık bir buçuk ay olmasına rağmen söylentiler bitmek bilmiyor

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Avrupa'da transfer söylentileri bitmek bilmiyor
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Tuttosport, Juventus'un Cristiano Ronaldo'nun yanına bir yıldız isimi daha kadroya katacağını okuyucularına duyurdu.

Haberde İtalyan temsilcisinin Dybala ve Mandzcukıc'i elden çıkartıp, Kylıan Mbappe ya da Marco Asensıo'yu transfer etmek istediği yazıldı.

İspanyol basınında gündem, Real Madrid'in Edinson Cavani ile yakından ilgilenmesi.

Paris Saint Germain'de Neymar ve Mbappe ile gerginlik yaşayan Urugaylı golcü için İspanyol devinin Ocak ayında Fransız kulübünün kapısını çalacağı yazıldı.

The Miror gazetesi ise Barcelona'nın, Ocak ayında Ajax'ın genç stoperi De Light'ı kadrosuna katmak istediğini belirtti.

Haberde Katalan ekibinin bu transfer için 67 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

Etiketler; #avrupa #Kylıan Mbappe
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