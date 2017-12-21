Avrupa'da devler çarpışacak

Avrupa'da Noel heyecanı yaşanırken hemen öncesinde yeşil sahada futbol heyecanı zirve yapacak

La Liga'da Real Madrid-Barcelona (cumartesi), Serie A'da Juventus - Roma (cumartesi) ve Premier Lig'de Arsenal - Liverpool (cuma) maçları oynanacak.

La Liga'nın 17'nci haftasında Barcelona, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Real Madrid deplasmanına çıkıyor. 23 Aralık Cumartesi saat 15:00'da oynanacak maç şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyor.

El Clasico'da son 10 karşılaşmada Real Madrid, 5 galibiyet alırken, Barcelona, 4 galibiyet elde etti. 1 maç ise berabere sonuçlandı.

Real Madrid, 1 maç eksiğiyle lider Barcelona'nın 11 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alıyor.

Madrid, bu sezon oynadığı 15 lig maçında 9 galibiyet alırken, 4 maçı berabere tamamladı. 2 maçtan da mağlup ayrıldı. Bu maçlarda 30 gol

attı ve 11 gol yedi.

Lider Barcelona, ligde oynadığı 16 karşılaşmadan 13 galibiyet çıkardı. 3 maçı berabere bitirirken, 42 gol attı ve sadece 7 golü kalesinde

gördü.

Bu sezon başında İspanya Süper Kupası'nda karşılaşan iki dev ekibin maçları 3-1 ve 2-0'lık skorlarla sonuçlanırken kupayı müzesine götüren

ekip Real Madrid oldu.

KIRMIZILARIN SAVAŞI

Premier Lig'de 19'uncu hafta mücadelesinde Arsenal, 22 Aralık Cuma günü Emirates Stadyumu'nda Liverpool ile karşılaşacak.

Arsenal, 1 puan gerisinde olduğu 4'üncü sıradaki Liverpool'u yenerek rakibini geçmek, Liverpool ise deplasmanda galip gelerek üst sıralarla

puan farkının açılamasını engellemek istiyor.

İngiliz ekiplerinin aralarında oynanan son 10 karşılaşmada 4 Liverpool galibiyeti bulunurken, 3 maçı Arsenal kazandı. 3 maç ise berabere

sonuçlandı.

Arsenal, bu sezon 18 karşılaşmada 10 galibiyet alırken, 3 maç berabere bitti ve 5 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 31 gol attı 20 gol yedi.

Liverpool, bu sezon oynadığı 18 lig maçının 9'undan galibiyet çıkarırken, 7 beraberlik aldı ve 2 maçta puan çıkaramadı. Liverpool, oynadığı 18 karşılaşmada 38 gol atıp, kalesinde 20 gol gördü.

BOL KIRIMIZI KARTA GEBE

Serie A'da Napoli'nin 1 puan gerisinde 2'nci sırada zirve mücadelesini sürdüren Juventus, 3 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alan Roma'yı

23 Aralık Cumartesi günü Allianz Stadyumu'nda konuk edecek.

İki ekip arasında oynanan son 10 karşılaşmada 5 galibiyetle Juventus'un üstünlüğü bulunurken, Roma 4 galibiyet elde etti. 1 maç berabere bitti.

Son 10 karşılaşmada 7 kırmızı kart çıktı.

Juventus, ligde oynadığı 17 karşılaşmadan 13 galibiyet çıkardı. 2 maçı berabere biten siyah beyazlılar 2 de mağlubiyet aldı. Ligin en çok gol

atan takımı 17 karşılaşmada 44 gol bulup, 14 gole engel olamadı.

Roma'nın ise bir maçı eksik olduğundan dolayı 16 hafta sonunda 12 galibiyet, 2 beraberliği ve 2 mağlubiyeti bulunmakta. Roma bu

karşılaşmalarda 28 gol atıp, 10 gol yedi.