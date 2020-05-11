Avcılar kan bağışlayacaklar

Avcılık Federasyonu ve İskele Avcılık Atıcılık Kulübü, İskele Kapalı Gazinosu önündekan bağışı kampanyası düzenleyecek

Avcılık Federasyonu ve İskele Avcılık Atıcılık Kulübü, tüm bölge avcılık kulüplerinin desteği ile kan bağışı kampanyası düzenleyecek.

Kan bağışı bugün 10,00 – 16,00 saatleri arasında İskele Kapalı Gazinosu önünde Kızılay Derneği'nin kan bağış aracı içerisinde gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak yapılacak.

Avcılık Federasyonundan kan bağışı ile ilgili yapılan açıklamada“Geçen süreçte kan bağışına olan ihtiyaç artmış, stoklardaki kan azaldı. Yapacağınız her kan bağışı ile bir can kurtaracağınızı düşünerek katkılarınızı bekliyoruz. Avcıların kanında var, paylaşmayı bilirler.” ifadeleri kullanıldı.