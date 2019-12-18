Avantaj DAÜ’de

Dr. Fazıl Küçük Şildi başlarken, ilk ayağı kazanan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) şilde avantajlı giren takım oldu

Güreş Federasyonu tarafından her yıl lig birincisi ve ikincisi arasında düzenlenen “Dr. Fazıl Küçük Federasyon Şildi” müsabakalarında ilk ayak önceki akşam yapıldı.

Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında gerçekleşen müsabakaların galibi 53-37’lik skorla DAÜ oldu.

Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Ercan Köse ve Savaş Şeker’in hakemliğinde gerçekleşen müsabakaların rövanşı yarın akşam Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda yapılacak.