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Attila Topaloğlu anılacak

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Attila Topaloğlu 19. ölüm yıldönümünde yarın Lefkoşa Kabristanlığındaki kabri başında düzenlenecek törenle anılacak

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Attila Topaloğlu anılacak
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Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği ve MHK eski başkanlarından merhum Attila Topaloğlu 19. ölüm yıldönümünde yarın Lefkoşa Kabristanlığındaki kabri başında saat 10.30’da düzenlenecek törenle anılacak.

Ülke futboluna büyük hizmetleri geçen, önce hakemlik ardından MHK başkanlığı yapan daha sonra ise Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanlığı ve Genç TV’de hakem kararlarını yorumlayarak bunu hayata geçiren merhum Attila Topaloğlu, 19. ölüm yıldönümünde yarın kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.

Anma törenine Topaloğlu’nun ailesinin yanı sıra spor camiası ve sevenleri de katılacak. Yapılacak konuşmaların ardından tören, dua okunmasıyla tamamlanacak.

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