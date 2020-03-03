banner411
banner69
Cimnastikte monitör test yapıldı
Cimnastikte monitör test yapıldı
1 0
Mart Ayı Hakkında 13 İlginç Bilgi
Mart Ayı Hakkında 13 İlginç Bilgi
41 0
 
15 0
Hastane yangınına sebep, sürekli yapılan anjiyolar mı?
Hastane yangınına sebep, sürekli yapılan anjiyolar mı?
295 0
Off Roadçular, Alagadi’ye renk kattı
Off Roadçular, Alagadi’ye renk kattı
20 0
Zirai ilaç kutularının doğada işi olmamalı
Zirai ilaç kutularının doğada işi olmamalı
10 0
Cihangir puanı kaptı
Cihangir puanı kaptı
94 0
banner374

Attila Topaloğlu 20. kez anılacak

banner27

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği ve MHK eski başkanlarından Merhum Attila Topaloğlu 20. ölüm yıldönümünde kabri başında törenle anılacak

Attila Topaloğlu 20. kez anılacak

Ülke futboluna büyük hizmetleri geçen, hakemlik sonrasında MHK başkanlığı yapan, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanlığı yapan merhum Attila Topaloğlu,Genç TV’de hakem kararlarını yorumlayarak bunu hayata geçiren ilk kişi olmuştu.

Merhum Attila Topaloğlu’nun 20. ölüm yıldönümü münasebetiyle, Perşembe sabahı kabri başında tören düzenlenecek. Saat 10.00’da kabri başında yapılacak olan anma törenine Topaloğlu’nun ailesinin yanı sıra spor camiası ve sevenleri de katılacak. Yapılacak konuşmaların ardından tören dua okunmasıyla tamamlanacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.