Attila Topaloğlu 20. kez anılacak

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği ve MHK eski başkanlarından Merhum Attila Topaloğlu 20. ölüm yıldönümünde kabri başında törenle anılacak

Ülke futboluna büyük hizmetleri geçen, hakemlik sonrasında MHK başkanlığı yapan, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanlığı yapan merhum Attila Topaloğlu,Genç TV’de hakem kararlarını yorumlayarak bunu hayata geçiren ilk kişi olmuştu.

Merhum Attila Topaloğlu’nun 20. ölüm yıldönümü münasebetiyle, Perşembe sabahı kabri başında tören düzenlenecek. Saat 10.00’da kabri başında yapılacak olan anma törenine Topaloğlu’nun ailesinin yanı sıra spor camiası ve sevenleri de katılacak. Yapılacak konuşmaların ardından tören dua okunmasıyla tamamlanacak.