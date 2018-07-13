Atışlar kupa için yapıldı

Atıcılık Federasyonu, Gönyeli ve Girne’deki poligonlarında trap ve skeet kupa atışları yarışmaları gerçekleştirdi

Atıcılık Federasyonu’nun 2018 Faaliyet programı çerçevesinde yer alan trap ve skeet kupa atışları yapıldı. ''Kulüplerarası 2’inci trap kupası” Gönyeli’de Atatürk Atıcılık Kompleksi Özer Boyacı Atış Poligonu'nda, “Kulüpler arası 2’inci Skeet Kupası” ise Raif Rauf Denktaş Girne Poligonu’nda gerçekleştirildi.

İki gün süren mücadele sonunda trap dalında YDÜ Spor Birliği adına yarışan Raif Paşa birincilik kupasının sahibi olurken, takım klasmanında ise Ahmet Paralik, Volkan Sönmez ve Şevki Kunna’dan oluşan Boğaztepe A/A Birliği Takımı toplam 310 Puan alarak “Kulüplerarası 2’inci Trap Kupası'nın sahibi oldu.

Skeet dalında erkeklerde Girne A/A adına yarışan İstiklal Metay, kadınlarda ise Gönyeli A/A adına yarışan Neşe Tunçalın birincilik kupasının sahibi olurken takım klasmanında ise Mehmet Özboran, Emirali Erbilek ve Hasan Kutlu’dan oluşan Boğaztepe A/A BirinciTakımı “Kulüpler arası 2’inci Skeet Kupası'nın sahibi oldu. Müsabakaya Trap ve skeette toplam 36 atıcı sporcu katılım gösterdi.Sporcular ilk gün 75 ve 2.gün 50 olmak üzere toplam 125 hedef plağa atış yaparak en iyi dereceyi elde ederek trap müsabakalarında adını finallere yazdırmayı hak eden 6 atıcı sporcu şöyle:

Trap dalında:

1. Volkan SÖNMEZ(106 PUAN) (Boğaztepe A/A)

2. Osman BENLİ(106 PUAN) (Gönyeli A/A)

3. Ahmet PARALİK(106 PUAN) (Boğaztepe A/A)

4. Çavlan paralik( 91 PUAN) (Boğaztepe A/A)

5. Okhan TANYELİ( 90 PUAN) (Boğaztepe A/A)

6. Raif PAŞA (89 PUAN) ( Y D Ü Spor Birliği)

TRAP Müsabakasında Derece alan Kulüpler ve atıcı sporcular:

Büyük erkekler:

1- Raif PAŞA (YDÜSpor Birliği)

2- Osman BENLİ(Gönyeli A/A)

3- Volkan SÖNMEZ(Boğaztepe A/A)

Büyük kadınlar

1.Neşe TUNÇALIN (Gönyeli A/A )

Kulüpler (Trapmüsabakasında):

1. Boğaztepe A/A BirinciTakımı 310 puan

(Ahmet Paralik, Volkan Sönmez Ve Şevki Kunna)

2. Boğaztepe A/A İkinciTakımı 270 PUAN (Çavlan Paralik, M. Mavideniz, Okhan Tanyeli)

Sporcular ilk gün 75 ve 2.gün 50 olmak üzere toplam 125 hedef plak'a atış yaparak en iyi dereceyi elde ederek Skeet müsabakalarında adını finallere yazdırmayı hak eden 6 atıcı sporcu şöyle:

Skeet dalında:

1.Salih ODAY(118 PUAN) (Girne A/A)

2.Özden TUNÇKOL(116 PUAN) (Lefke A/A)

3.Mehmet ÖZBORAN(110 PUAN) (Boğaztepe A/A)

4.İstiklal METAY(110 PUAN) (Girne A/A)

5.Reşat GÜNDOĞDU(110 PUAN) (Girne A/A)

6.Emirali ERBİLEK(110 PUAN) (Boğaztepe A/A)

Skeet müsabakasında Derece alan Kulüpler ve atıcı sporcular aşağıdaki gibidir.

Büyük erkekler:

1-İstiklal METAY (Girne A/A)

2-Özden TUNÇKOL(Lefke A/A)

3-Salih ODAY(Girne A/A)

Kulüpler (skeet müsabakasında):

1. Boğaztepe A/A BirinciTakımı (Mehmet Özboran, Emirali Erbilek, Hasan Kutlu)

2. Lefke A/A Takımı(Hüseyin Şener, İzzet Hakkıoğlu,Özden Tunçkol)

3. Boğaztepe A/A İkinciTakımı(Hazar Yahat, Mehmet Balcıoğlu, Osman Mavideniz)