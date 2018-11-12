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Atiker Konyaspor'da Çalımbay dönemi sona erdi

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Atiker Konyaspor'da Çalımbay dönemi sona erdi
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Atiker Konyaspor Kulübü internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yaptığı toplantı sonrasında karar alındığı belirtildi. 

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile yapmış olduğu toplantı sonrasında görülen lüzum üzerine kendisi ile devam etmeme kararı almıştır. Sayın hocamız Süper Lig'in en önemli, tecrübeli teknik adamlarından biridir ve kulübümüze önemli katkıları olmuştur. Bu bağlamda sayın teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

Öte yandan, yönetim kurulunun konuyla ilgili bu akşam durum değerlendirmesi yapmak üzere tekrar bir araya geleceği, en kısa sürede takımın başına geçebilecek isimlerle ilgili yol haritasının da belirleneceği kaydedildi.

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