Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman'la yeniden

Atiker Konyaspor'la 2.5 yıllığına anlaşan teknik direktör Aykut Kocaman, havalimanında yeşil beyazlı taraftar büyük bir coşkuyla karşıladı. Atiker Konyaspor'da olmaktan mutlu olduğunu belirten Kocaman, Konyaspor'daki yarım kalan işlerini tamamlayacağını söyledi

2018-2019 sezonu başında teknik direktör Rıza Çalımbay'ı takımın başına getiren yeşil beyazlı kulüp, ligin 12'nci haftasında Ankaragücü maçı sonrası deneyimli teknik adam ile yollarını ayırırken, teknik direktör Aykut Kocaman ile 2.5 yıllığına anlaştı. 3'üncü kez Konyaspor'u çalıştıracak olan Aykut Kocaman, bugün akşam saatlerinde uçakla İstanbul'dan Konya'ya geldi. Kocaman'ı karşılayan Atiker Konyaspor Asbaşkanı Mehmet Günbaş, tecrübeli çalıştırıcıya çiçek hediye etti. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Aykut Kocaman, Konyaspor'da olmaktan mutlu olduğunu belirtti. Kocaman, "Burada olmaktan mutluyum. Bıraktığımız bir yer vardı. Tekrar o seviyeyi yakalamak ve biraz daha üstüne çıkarmayı hep birlikte istiyoruz. Futboldan yaklaşık 6 aydır uzaktık. Tekrar oyuna yoğunlaşmak ve sonra neler oluyoru görmeyi arzuluyorum. Umarım her şey iyi olur" dedi.

"Fenerbahçe'ye giderken yarım kalan işlerimiz vardı demiştiniz, Konyaspor'a gelince de yarım kalan işleriniz vardı diye bilir miyiz" sorusu üzerine Kocaman, ''Aynen öyle. Sıkıntılı ve güzel günler yaşadık. Giderken son derece güzel ve ülkemizde çok kolay rastlanmayan bir durum vardı. Hiçbir zaman aklımızdan çıkmıyordu. Giderken de, dönerken de böyle karşılanmak çok büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

Kocaman, havalimanı önünde de yeşil beyazlı taraftarca meşalelerle coşkuyla karşılandı. Taraftarı selamlayan Kocaman, daha sonra Konyaspor Kayacık Tesisleri'ne geçti. Kocaman'ın burada başkan Hilmi Kulluk ve yöneticilerle buluşacağı öğrenildi. Kocaman, yarın saat 12.00'de kulüp binasında düzenlenecek törenle sözleşme imzalayacak.

OMUZLARDA UĞURLANMIŞTI

İlk kez 2005-2006 sezonunda yeşil beyazlı takımda görev alan Aykut Kocaman, 2014-2015 sezonunda yeniden takımın başına geçti. Kocaman bir sonraki sezon ligi 3'üncü sırada bitirerek yeşil beyazlıların tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne gitmesini sağladı. Kocaman, 2016-2017 sezonu sonunda bir ilki daha gerçekleştirerek Atiker Konyaspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynadı. O dönem sezon sonunda Fenerbahçe ile anlaştığı için takımdan ayrılan Kocaman'ı, yeşil beyazlı taraftar omuzlarda uğurlamıştı.