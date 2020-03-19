Atıcılıkta yeni hakemler hazır

Atıcılık Federasyonu hakem kursunu başarı ile tamamlayan hakemlere sertifikalarını takdim ederken, 2020 yılı faaliyet programını da onayladı

Mehmet Paralik başkanlığındaki Atıcılık Federasyonu hakem kursunu başarı ile tamamlayan hakemlere sertifikalarını takdim etti.

Korona virus salgını nedeniyle spor faaliyetlerinin durdurulması kararından önce gerçekleştirilen etkinlikle, 18-20 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenen hakem kursunu başarı ile tamamlayan hakemlere sertifikaları takdim edildi.

Aynı akşam 2020 yılı faaliyet programı Atıcılık Federasyonu üye birlikleri ile yapılan bilgilendirme toplantısında görüşüldü. Birliklerin görüş ve önerileri ile tamamlanan 2020 yılı faaliyet programı onaylandı.

Hakem kursunu başarı ile tamamlayan hakemler kategorilerine göre şöyle:

ULUSAL HAKEMLER;

1-Hasan ÖZSABANCI

2-Ekrem GÜNBAY

3-Mustafa CESUROĞLU

4-Ümit EMİN

ADAY HAKEMLER;

1-Çağan KILIÇ

2-Mehmet AMCAOĞLU

3-Ahmet Anıl TUNÇALIN

4-Hasan Yavuz GÜRTEPE

5-Çağın DEMİRER

6-Emin ATABAY

7-Mehmet KIZILTAN

8-Ramadan ÖZTÖREL

9-Birtan KETENOĞLU

10-Davut KAHYAOĞLU