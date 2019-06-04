Atıcılık Federasyonu'ndan Töre’ye ziyaret

Atıcılık Federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’yi ziyaret ederek katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Atıcılık Federasyonu başkanı Türker Yiğitcan başkanlığındaki heyetteyönetimkuruluüyesiFaysalSadıkoğluveYıldırayMadenci de hazırbulundu.

TörekabuldeyaptığıkonuşmadaAtıcılıkFederasyonu’nungüzelişleryaptığınıbelirterekyapılanlarıtakdirettiğinikaydetti.

AtıcılıkFederasyonubaşkanıTürkerYiğitcan da geçtiğimizhaftaMeclisBaşkanlığı Trap Kupası’nıgerçekleştirdiklerinibelirterekdesteklerindendolayıZorluTöre’yeteşekküretti.