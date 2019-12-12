Atıcılığın yeni başkanı Paralik

Atıcılık Federasyonu’nun başkanlık seçimli olağan genel kurulunda Mehmet Paralik, Türker Yiğitcan karşısında, 13 oyun 10'unu alarak federasyonunun yeni başkanı seçildi

Atıcılık Federasyonu’nun başkanlık seçimli olağan genel kurulunu önceki akşam yapıldı. 13 kulübün katılımı ile gerçekleşen kurulda yapılan başkanlık seçimini rakibi Türker Yiğitcan karşısında, 13 oyun 10'unu alarak büyük bir farkla öne geçen Mehmet Paralik kazandı ve KKTC Atıcılık Federasyonunun yeni Başkanı seçildi.

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’nın da misafir olarak katıldığı olağan genel kurulunda sonuçların açıklanmasının ardından söz alan yeni başkan Mehmet Paralik, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak eski başkan Yiğitcan’a 6 yıllık hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Paralik, önceliklerinin Atıcılık Federasyonu’nun yasalara uyumluluğunu sağlamak amacıyla tüzüğün yenilenip güncellenmesi olacağını, tüzükle beraber yönetmeliklerin de hayat bulmasının yanında, Federasyon bünyesinde bulunan tüm spor branşlarının uluslararası ve olimpik kurallara göre organize edilmesi olduğunu dile getirdi.

Konuşmasına ülkemizde yapılan atıcılık sporunun önemli ve başarılı bir spor dalı olduğuna da vurgu yaparak devam eden Paralik, bugüne kadar Skeet, Trap ve havalı silahlar branşlarında hem ülkemizde hem de yurt dışında olmak üzere birçok derece yapmış önemli ve değerli sporcuların yetiştiğinin altını çizdi.

Amaçlarının, yeni dönemde atıcılık sporunu daha da geliştirerek yeni yetenekleri keşfetmek olduğunu belirten Paralik, maddi imkansızlıklara rağmen bir çok başarı elde edildiğini, yeterli devlet desteği ile bu başarılara yenilerinin de eklenebileceğinin altını çizerek, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’a daha fazla destek çağrısı yaptı.