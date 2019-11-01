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Atıcılar Cumhuriyet Kupası için yarışacaklar

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UKÜ Spor Kulübü - Levent Avcılık Atıcılık Kulübü, Polis Genel Müdürlüğü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olmak üzere toplam dört takımHavalı Silahlar 2019 Cumhuriyet Kupası Müsabakası’nda mücadele edecekler

Atıcılar Cumhuriyet Kupası için yarışacaklar
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Atıcılık Federasyonu’nun 2019 Faaliyet programı çerçevesinde yer alan Havalı Silahlar 2019 Cumhuriyet Kupası müsabakası CIU Arena Spor Kompleksi Havalı Silahlar Atış Poligonu’nda2-3 Kasım tarihlerinde yapılıyor.

Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (International Shooting Sport Federation) kurallarının geçerli olduğu müsabaka, sabah saat09.00’dabaşlayacak.

UKÜ Spor Kulübü - Levent Avcılık Atıcılık Kulübü, Polis Genel Müdürlüğü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olmak üzere toplam dört takım iki gün boyunca kıyasıya yarışacak. Düzenlenen müsabakada ayrıca UKÜ-Levent Havalı Silahlar takımı bünyesinde yer alan paralimpik sporcular da yarışmada hazır bulunacaklar.

Müsabakaların ilk gününde takımlar havalı tabanca, ikinci gününde ise havalı tüfek klasmanında yarışacaklar.

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