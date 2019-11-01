Atıcılar Cumhuriyet Kupası için yarışacaklar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Atıcılık Federasyonu’nun 2019 Faaliyet programı çerçevesinde yer alan Havalı Silahlar 2019 Cumhuriyet Kupası müsabakası CIU Arena Spor Kompleksi Havalı Silahlar Atış Poligonu’nda2-3 Kasım tarihlerinde yapılıyor.
Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (International Shooting Sport Federation) kurallarının geçerli olduğu müsabaka, sabah saat09.00’dabaşlayacak.
UKÜ Spor Kulübü - Levent Avcılık Atıcılık Kulübü, Polis Genel Müdürlüğü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olmak üzere toplam dört takım iki gün boyunca kıyasıya yarışacak. Düzenlenen müsabakada ayrıca UKÜ-Levent Havalı Silahlar takımı bünyesinde yer alan paralimpik sporcular da yarışmada hazır bulunacaklar.
Müsabakaların ilk gününde takımlar havalı tabanca, ikinci gününde ise havalı tüfek klasmanında yarışacaklar.