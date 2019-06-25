Atatürk Stadının zemini parlamaya başladı

Atatürk Stadındaki çalışmalar netice vermeye başlarken, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Atatürk Stadı’nın yeni sezona pırıl pırıl bir zeminle gireceğini açıkladı

Spor Dairesi Müdürlüğü’nün, futbol liglerinin tamamlanmasıyla birlikte bakıma aldığı Lefkoşa Atatürk Stadı’ndaki çalışmalar neticesini vermeye başladı.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu yaptığı açıklamada, futbol sezonunun tamamlanmasıyla birlikte birçok bölgede saha bakım-onarım çalışması başlattıklarını ve bu çalışmaların yavaş yavaş neticelerini görmeye başladıklarını dile getirdi.

Değirmencioğlu, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda da zemin sökme ve yenileme çalışmalarının netice vermeye başladığını ve saha zemininin, eskisinden daha güzel bir seviyeye geldiğini dile getirerek, emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti. Değirmencioğlu, birçok bölgedeki sahalar gibi Atatürk Stadı’nın da yeni sezona pırıl pırıl bir zeminle gireceğini ifade etti.