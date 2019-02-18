Atatürk Spor Salonunda engeller kalktı

Atatürk Spor Salonunun en önemli eksiklerinden olan engelli asansörü, Spor Dairesi tarafından salonda başlatılan tadilat çalışmaları sırasında giderildi. Gerek spor müsabakalarını izlemek isteyen, gerekse de maç içi salona gelen engelli sporcular için asansör yapıldı. Asansörü ilk deneyen isim olan deneyimli spor yazarı İbrahim Özsoy, Spor Dairesi yetkililerine bu eksikliği giderdikleri için teşekkür etti.
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