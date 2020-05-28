Atatürk Spor Kompleksi temizlendi

Spor Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi’nde, Covid-19 sonrasında çevre temizliği gerçekleştirdi

Spor Dairesi Müdürlüğü, Covid-19 süreci öncesinde son olarak Mart ayı başında Lefkoşa Türk Belediyesi ile işbirliği yaparak çevre temizliği ve bakımı yaptığı Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi’nde, Covid-19 sonrasında yeni bir çevre temizliği gerçekleştirdi.

Ülkede hayatın durmasının ardından her yerde olduğu gibi Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi’nin içerisini ve çevresini otların bürüdüğünü söyleyen Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, daire personelinin özverili çalışmaları neticesinde Atatürk Spor Kompleksi’nde çevre temizlik çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.