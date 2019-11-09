Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler

Su Sporları Federasyonu Atatürk’ü Anma ve Cumhuriyet Kupası Kulüplerarası Yıldızlar ve Gençler Yüzme Şampiyonası düzenledi.

Atatürk Spor Kompleksi içerisindeki kapalı yüzme havuzunda düzenlenen yarışlara Yakın Doğu Üniversitesi yüzüleri damga vururlarken, 8 KKTC rekoru kırdılar. ARES ve Bluefin yüzücüleri ise 1’er rekor kırdılar.

Yakın Doğu Üniversitesinden Hüseyin Çakır 2, Emre Ersoy 2, Buğra Buba 2, Kaye Azer Baycan ve Eliz Yeşilkuşak, ARES’ten Paşa Sezener ve Bluefin’den Özgül Çetin, rekor kıran yüzücüler oldular.

İlk gün yarışları sonunda kategorilerde takım dereceleri ise şöyle oldu:

Yıdız Erkek

Yakın Doğu Üniversitesi 2) ARES 3) Bluefin

Genç Erkek

Yakın Doğu Üniversitesi 2) ARES 3) Bluefin

Yıldız Kız

Yakın Doğu Üniversitesi 2) Bluefin 3) Levent

Genç Bayan