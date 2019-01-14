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Ataoğlu’nun, Londra’dan misafirleri vardı

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Fikri Ataoğlu, LTTFF asbaşkanı Osman Ercen ve Londra Yeniboğaziçi Kulübü başkanı Erdoğan Baca’yı kabul etti. Kabulde Yeniboğaziçi yöneticisi Kemal Köseoğlu da yer aldı

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Ataoğlu’nun, Londra’dan misafirleri vardı
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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İngiltere’den gelen Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu As Başkanı Osman Ercen ve Londra Yeniboğaziçi Futbol Takımı Başkanı Erdoğan Baca’yı kabul etti. Yeniboğaziçi yöneticisi Kemal Köseoğlu da yer aldı.

ERCEN: ATAOĞLU’NDAN DESTEK İSTİYORUZ

Kabulde konuşan Osman Ercen, kısa zaman önce KKTC’de 15 Kasım kutlamalarına katıldıklarını belirterek, yeniden Kuzey Kıbrıs’ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeniboğaziçi Londra ve Yeniboğaziçi Kıbrıs takımları arasında dostluk maçı yapmak için geldiklerini  söyleyen Ercen, gençlerin kaynaşması adına bu tür etkinlikleri sık sık yapma arzusunda olduklarını belirtti. Yeniboğaziçi Başkanı Mehmet Karaşahin'in kendilerini çok güzel ağırladığını da değinen Ercen, tüm kulüplerin bu tür organizasyonlarda bir araya gelmeleri için Bakan Ataoğlu’ndan her zaman olduğu gibi destek olmalarını istedi.

ATAOĞLU: LTTFF İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise kafileye eşlik eden Osman Ercen ve Erdoğan Baca’ya böylesi etkinliklere önem verdikleri için  teşekkürlerini sunarak, etkinliklerin dahada artması gerektiğini söyledi. Ataoğlu, böylesi etkinliklerin gençler arasında bir köprü oluştuğunu, bu nedenle Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu’na daha fazla görevler düştüğünü belirtti. Bakanlık olarak İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ile ilgili olarak bazı projeleri olduğuna değinen Ataoğlu, gençlerinin KKTC’den bağlarını koparmamaları yönünde çalışmalar yürürttüklerini anlattı. Gençlerin kültürel değerlerine sahip çıkmaları ve kaynaşmaları için her zaman destek olmaya hazır olduklarını dile getiren Ataoğlu, LTTFF ile işbirliği yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

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