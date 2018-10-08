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Aspava ile İlker yine madalyalı döndüler

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Uluslararası 2. Rumkale Su Sporları Festivali’ne katılan yüzücülerimizden Caner Aspava yaş grubunda üçüncü olurken, Hasan İlker yaş grubunda ikinci olup, gümüş madalya kazandı

Aspava ile İlker yine madalyalı döndüler
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Gaziantep’te gerçekleştirilen Uluslararası 2. Rumkale Su Sporları Festivali’ne katılan yüzücülerimiz yine başarılı sonuçlar ile ülkemize döndüler.

Halfeti/Saklı Cennet Gölü’nde 230 sporcunun katılımı ile gerçekleşen 2. Rumkale Su Sporları Festivali’nde 6.500mlik maratonda ülkemiz yüzücülerinden Yakın Doğu Master yüzücüsü Caner Aspava genel klasmanda 33. gelirken, yaş grubunda ise 3. olup, bronz madalyayı kazandı. Aspava Spor Kulübü sporcularından Hasan İlker ise genel klasmanda 7. gelirken yaş grubunda 2. olup, gümüş madalyayı boynuna taktı.

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