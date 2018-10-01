Aspava ile İlker'den, Bodrum'da başarılı temsiliyet

Caner Aspava ile Hasan İlker, 9. Uluslararası Bodrum Aqaumaster Yüzme Şampiyonası'nda dereceye girdiler. Hasan İlker, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 10km'lik parkurda yaş grubu ikincisi oldu

Bodrum'da düzenlenen 9. Uluslararası Aqaumaster Yüzme Şampiyonası, zorlu şartlarda 3 günde tamamlandı.

Müsabakalar sırasında yaşanan Kırbaç Kasırgası, yüzücülere panik yaşatırken bazı yarış saatlerinde değişikler oldu. Yabancı sporcuların da katıldığı şampiyonada Yakın Doğu Master yüzücüsü Caner Aspava ile Aspava Spor Kulübü sporcusu Hasan İlker şampiyonada kulaç attılar. Caner Aspava ilk gün Dolunay yarışını başarı ile tamamlarken, ikinci gün, 4x500m takım yarışında ise üçüncü geldi. Caner Aspava şampiyonanın son günü ise 3km'lik parkurda yaş grubu birincisi geldi.Hasan İlker ise ilk gün Dolunay yarışını başarı ile tamamlarken, ikinci gün ikinci gün, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 10km'lik parkurda yaş grubu ikincisi gelirken genel klasman sekizincisi oldu. 4x500m takım yarışında ise 4. gelen her iki sporcumuz da şampiyonayı başarıyla tamamladılar.

Yüzücülerimiz Perşembe günü yeni yarış için yola çıkacaklar. Caner Aspava ile Hasan İlker, Gaziantep'te düzenlenecek Uluslararası 2. Rumkale Kanalı Yüzme Maratonu'n da yüzecekler.