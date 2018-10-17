Aspava ile İlker, bu kez Adana'da kulaç atacaklar

Master yüzücülerimiz, Yakın Doğu Master yüzücüsü Caner Aspava ile Aspava Spor Kulübü yüzücüsü Hasan İlker, sezon finali için Adana'da düzenlenecek olan Uluslararası Su Sporları Yarışması'na katılacaklar. Adana'da bulunan Seyhan Barajı'nda düzenlenecek final yarışında kulaç atacak olan yüzücülerimiz, 2 km'lik parkurda yarışacaklar. Cuma günü adadan ayrılacak olan yüzücülerimiz, her zaman olduğu gibi başarı ve podyuma çıkmak için kulaç atacaklar.