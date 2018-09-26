Aspava ile İlker, Bodrum'da yarışacak

Ülkemizin başarılı yüzücüleri Bodrum 9. Uluslararası Aqumaster Yüzme Şampiyonası’nda yabancı sporcular ile birlikte yarışacaklar.

Yakın Doğu Master yüzücülerinden Caner Aspava ile Aspava Spor Kulübü sporcusu Hasan İlker, bugün adadan ayrılacaklar. Caner Aspava, Cuma gecesi dolunay yarışı ile start alacak şampiyonada Cumartesi günü 4x500 takım yarışında, Pazar günü ise 3km deniz maratonunda kulaç atacak. Hasan İlker ise Cuma gecesi dolunay yarışı, Cumartesi 10km yarışı, akşam üstü ise 4x500 takım yarışı ile şampiyonayı tamamlamış olacak. Yüzücülerimizin hedefi yarışacakları her kategoride kürsüye çıkmak olacak.