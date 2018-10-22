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Aspava ile İlker, Adana'da da kürsüde

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Aspava ile İlker, Adana'da da kürsüde
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Master yüzücülerimiz, Yakın Doğu Master yüzücüsü Caner Aspava ile Aspava Spor Kulübü yüzücüsü Hasan İlker, sezon finali için Adana'da düzenlenen Uluslararası Su Sporları Yarışması'na katıldılar.

Adana'da bulunan Seyhan Barajı'nda düzenlenen final yarışında kulaç atan yüzücülerimiz, rakiplerinin yanı sıra, yağmur, fırtına, rüzgar ve dalgalara karşı da yarıştılar. 2 km'lik parkurda yarışan yüzücülerimiz, zorluklara rağmen başarılı olurlarken, podyuma çıkmayı başardılar.

Hasan İlker, önemli bir başarıya daha imza atıp yaş grubunda birinci olurken, Caner Aspava da yaş grubunda üçüncü olarak kürsüye çıktı.

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