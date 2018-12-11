Aslan, yenilgiye rağmen Avrupa Ligi'nde

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son haftasında Portekiz'in Porto takımına sahasında 3-2 yenildi.

Sarı-kırmızılı ekip, grubunu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı.

Galatasaray'ın golleri Feghouli (45+1) ve Eren Derdiyok'tan (65) geldi. Feghouli ayrıca 67. dakikada bir penaltı atışından da yararlanamadı.

D Grubu'nun diğer karşılaşmasında Schalke 04, ağırladığı Lokomotiv Moskova'yı Schöpf'ün 90+1'inci dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.

13. dakikada sağdan ceza sahasına giren Rodrigues'in sert şutunda kaleci Casillas soluna gelen topu güçlükle engelledi.

14. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Feghouli, pasını yerden altıpasa gönderdi. Kale önünde son anda uzanarak dokunan Eren Derdiyok, meşin yuvarlağı auta attı.

GOL 17. dakikada Porto, mücadelede öne geçti. Sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Telles, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas gerisinde uygun durumda yükselen Felipe, kafayla topu filelere yolladı: 0-1.

GOL 40. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Hernani, Mariano'dan sıyrıldıktan sonra yerde kalınca hakem Kulbakov penaltı kararı verdi. 42. dakikada penaltıyı kullanan Marega, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

GOL 45. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ndiaye'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Rodrigues, Felipe'nin müdahalesiyle yerde kalınca, Belaruslu hakem penaltıya hükmetti. 45+1. dakikada topun başına geçen Feghouli, meşin yuvarlak ile kaleci Casillas'ı ayrı köşelere gönderdi: 1-2.

Müsabakanın ilk yarısını Porto, 2-1 önde tamamladı.

İkinci Yarı

49. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında savunma arkasına sarkan Eren Derdiyok, şut açısını kaybedince pasını daha uygun durumdaki Rodrigues'e aktardı. Bu oyuncu, ceza yayı içinde uygun durumda kötü bir vuruş yapınca, kaleci Casillas yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

51. dakikada Ndiaye'nin uzun pasıyla sağ kanatta hareketlenen ve ceza sahasına giren Feghouli'nin şutunda, top üstten auta çıktı.

56. dakikada Mariano'nun pasıyla ceza sahası içine hareketlenen Feghouli, sağ çaprazda buluştuğu meşin yuvarlağı bekletmeden içeri çevirdi. Penaltı noktası üzerindeki Onyekuru'nun gelişine şutunda top üstten auta gitti.

GOL 57. dakikada Porto, bir kez daha farkı 2'ye çıkardı. Marega, Ozan Kabak'tan kaptığı topu bekletmeden sağdan ceza sahasına hareketlenen Hernani'ye aktardı. Son çizgiye indikten sonra altıpasa sokulan Hernani, kaleci Muslera ile karşı karşıya pasını altıpas gerisinde uygun durumdaki Oliveira'ya aktardı. Portekizli futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-3.

59. dakikada Feghuoli'nin sağdan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerindeki Maicon'dan seken top, altıpas gerisindeki Eren Derdiyok'ta kaldı. Tecrübeli oyuncu, uygun durumda kötü bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı üstten auta attı.

GOL 65. dakikada Galatasaray yeniden farkı 1'e düşürdü. Mariano'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rodrigues'in yerden ortaladığı topa altıpas içinde dokunana Eren Derdiyok, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 2-3.

66. dakikada sarı-kırmızılı ekip bir penaltı daha kazandı. Feghouli'nin pasıyla ceza sahası içinde buluşan Rodrigues, Maxi Pereira'nın müdahalesiyle yerde kalınca, hakem Kulbakov, Galatasaray lehine maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada Feghouli'nin kullandığı penaltıda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Müsabaka Portekiz temsilcisinin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.