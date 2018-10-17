Aslan, Terim'le kasasını doldurdu

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, kasasını doldurmaya devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için 100 milyon lira kazanan sarı kırmızılı ekip, Lokomotiv Moskova galibiyetiyle de 18 milyon 430 bin liralık ek gelir elde etti.

35 milyon lirayı bulan Süper Lig'e katılım bedelinin yanısıra Galatasaray elde ettiği 6 galibiyet ile de 15 milyon 600 bin lira kazandı.

Sarı kırmızılı kulüp, teknik direktör Fatih Terim önderliğinde şimdiden 170 milyon liralık kazancı kasasına koydu.

Yönetimin şu ana kadar yaptığı sponsorluk anlaşmaları ise beklentilerin altında kaldı. Genel kurulda istediği yetkileri alamayan Başkan Cengiz ve ekibinin hareket alanlarının kısıtlı olduğu iddia ediliyor.