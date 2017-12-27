Aslan sürprize izin vermedi

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor ile karşı karşıya geldi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç 3-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı. 

Maçtaki golleri 14'üncü dakikada Selçuk İnan, 41 ve 43'üncü dakikalarda da Sinan Gümüş attı.

Rövanş mücadelesi 16 Ocak'ta İzmir'de oynanacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor'u 3-0 yendi.

14. dakikada Galatasaray öne geçti. Yasin Öztekin'in şık pasıyla savunmanın arkasına sarkan Selçuk İnan, ceza sahası sol çaprazından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

41. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Bucaspor'da Veli Kızılkaya'nın kaptırdığı topta soldan ceza sahasına giren Eren Derdiyok, topu arka direkte uygun durumda bulunan Sinan Gümüş'e çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

43. dakikada Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahası önü sağ çaprazda topla buluşan Sinan Gümüş, yerden sert bir orta yaptı. Ceza sahası içinde kimsenin müdahale edemediği meşin yuvarlak, arka direkte ağlarla buluştu: 3-0.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Galatasaray, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

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