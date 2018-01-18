Aslan güle oynaya turladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bucaspor'u 3-0 mağlup etti.
Mücadelede sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 33'te Gomis, 44. dakikada Yasin Öztekin ve 53'te Feghouli attı.
Bu sonuçla Galatasaray evinde 3-0 yendiği Bucaspor'u deplasmanda da 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Maçın önemli anları:
33. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Belhanda'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Yasin, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Gomis'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere gitti: 0-1.
44. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Selçuk İnan'ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Feghouli'nin aktardığı topla penaltı noktası yakında buluşan Yasin Öztekin, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
53. dakikada Gomis'in pasıyla topla buluşan Feghouli'nin sağ çapraz pozisyonda attığı sert şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3.
Müsabakadan 3-0 galip ayrılan Galatasaray, adını çeyrek finale yazdırdı.
Bucaspor: 0 - Galatasaray: 3
Stat: Yeni Buca
Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar
Bucaspor: Hüseyin Koç, Sancar Yıldırım, Uğurcan Yazğılı, Emre Özkan, Abdullah Balıkuv, Alpay Aldemir, Saruhan Fındıkcı, Emre Toraman, İbrahim Şirin (Dk. 81 Deniz Pero), Onur Alkan (Dk. 66 Enes Alıç), İlyas Çakmak (Dk. 76 Kerem Atakan Kesgin)
Galatasaray: Eray İşcan, Mariano, Maicon, Koray Günter, Latovlevici, Feghouli (Dk. 68 Sinan Gümüş), Donk (Dk. 62 Tolga Ciğerci), Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Belhanda (Dk. 46 Eren Derdiyok), Gomis
Goller: Dk. 33 Gomis, Dk. 44 Yasin Öztekin, Dk. 53 Feghouli (Galatasaray)