banner107
7 0
10 0
 
Hamitköy salonda çalıştı
Hamitköy salonda çalıştı
71 0
Turkcell’de numara taşıma dönemi başladı
Turkcell’de numara taşıma dönemi başladı
37 0
10 0
14 0
17 yıllık rekor tarih oldu
17 yıllık rekor tarih oldu
42 0
banner82
banner147

Arsenal, Lig Kupası’nda finalde

banner27

Arsenal, İngiltere Lig Kupası yarı finali rövanşında konuk ettiği Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi

Arsenal, Lig Kupası’nda finalde
banner137

Arsenal, İngiltere Lig Kupası yarı finali rövanşında konuk ettiği Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Başkent Londra'daki Emirates Stadı'nda oynanan rövanş müsabakasında Chelsea 7. dakikada Eden Hazard'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 12. dakikada Antonio Rüdiger'in kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Arsenal 60. dakikada Granit Xhaka'nın attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Deplasmanda 0-0 biten ilk maçın rövanşında Chelsea'yi 2-1 yenen Arsenal, adını finale yazdırdı.

Arsenal'de Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil 90 dakika sahada kaldı.

Arsenal finalde Manchester City ile karşılaşacak

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.