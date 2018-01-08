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Arsenal'den erken veda

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İngiltere Federasyon Kupası'nda Nottingham Forest'a 4-2 yenilen Arsenal, 3. turda elendi

Arsenal'den erken veda

City Ground Stadı'nda Arsenal'i ağırlayan Nottingham Forest, 20. dakikada Eric Lichaj'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Arsenal, 23. dakikada Alman futbolcusu Per Mertesacker'in fileleri havalandırmasıyla 1-1'lik eşitliği sağlasa da ev sahibi ekip, 44. dakikada Lichaj ile bir gol daha bularak soyunma odasına 2-1 üstün girdi.
İkinci yarıya da iyi başlayan Nottingham Forest, 64. dakikada penaltıdan Ben Brereton'un attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 3-1

Konuk ekip, 79. dakikada Danny Welbeck ile farkı bire indirse de Nottingham Forest, 85. dakikada penaltıdan Kieran Dowell'ın attığı golle müsabakayı 4-2 kazandı. Ev sahibinde Joe Worrall, 89. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Nottingham Forest, bu sonuçla adını dördüncü tura yazdırırken, Arsenal 1996'dan beri ilk kez kupaya 3. turda veda etti. 

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