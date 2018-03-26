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Arsenal'de bir devir kapanıyor

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Geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'in teklifini reddeden Thomas Tuchel ile ilgili yeni bir iddia daha geldi. Arsenal, Wenger'in yerine Tuchel'i getirmeyi planlıyor

Arsenal'de bir devir kapanıyor
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Borussia Dortmund'da görev yaptığı iki sezon boyunca oynattığı futbolla beğeni toplayan ancak Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke ile yaşadığı problemler yüzünden takımdan ayrılan Thomas Tuchel, 2018 yazından itibaren sahalara dönmeyi arzuluyor.

İngiliz basınının adını bir süredir Premier League ekipleriyle andığı 44 yaşındaki teknik adam hakkında Almanya'dan da ciddi iddialar var. Kicker, Arsenal'in 21 yıllık Arsene Wenger dönemine son verip, Tuchel'i menajerlik koltuğuna getireceğini öne sürdü.

Bir diğer ses getiren iddia ise Bild' den geldi. Gazetenin haberine göre, Unai Emery ile sezon sonunda yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Paris Saint-Germain, Tuchel ile prensip anlaşmasına vardı. Geçtiğimiz haftadan beri genç teknik adamla görüşen Fransız devi, mali konularda mutabakata vardığı Tuchel'in, teknik ekibini oluşturması için son görüşmeleri gerçekleştiriyor.

Dortmund'dan ayrıldığı günden bu yana Bayern Münih teknik direktörlüğüne aday gösterilen Tuchel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla kariyerini Almanya dışında sürdürmek istediğini ve Bavyera ekibine kapılarının kapalı olduğunu açıklamıştı.

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