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Aresliler, Yeni Yıl’ı karşıladı

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Ares Spor Kulübü sporcu, idareci, aileler ve sevenleri düzenlenen yıl sonu ve yeni yılı karşılama balosunda bir araya gelip, gönüllerince eğlendiler

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Aresliler, Yeni Yıl’ı karşıladı
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Ülkemizin başarılı spor kulüplerinden Ares yılsonu balosu ile sevenleriyle buluştu.

Yüzme, bisiklet, atletizm ve triatlon branşları faaliyet gösteren Ares Spor Kulübü’nün sporcuları, yöneticileri, sporcu velileri ve seveleri önceki akşam Karafaki Restorant’ta düzenlenen yıl sonu balosunda güzel bir gece geçirdi.

Yaklaşık 200 kişinin katılımı ile gerçekleşen balo kulüp başkanı Ahmet Özsoy’un açılış konuşması ile başladı. Özsoy konuşmasında 2014 yılında kurulan kulübün temellerinin uzun yıllara dayandığını, son 4 yıldan beridir Ares çatısı altında bir arada olduklarını belirtti.

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