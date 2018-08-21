Ares'in kursiyerleri yarıştı

Ares Spor Kulübü tarafından düzenlenen yüzme yaz kurslarına katılan minik yüzücülere birbirleri ile yarıştılar

Ares Spor Kulübü tarafındanher yıl düzenlenen yüzme yaz kursları bu yıl da gerçekleşti. Lefkoşa'daki Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yüzme yaz kurslarında minikler haftanın 2 günü yüzme eğitimi aldı.

Haftanın Salı-Cuma günleri düzenlenen yüzme yaz kursları günde 3 ayrı seansta yapıldı. Yüzme seviyelerine göre guruplandırılan Ares'in kursiyer yüzücülerine alanında tecrübeli yüzme antrenörleri tarafından özenle eğitim verildi.

Yüzmeye yeni başlayan minikler ve daha önceden yüzme eğitimi alan çocuklara yönelik yapılan kurslar 2 ayı aşkın süre devam etti ve bayramdan sonra da tek seansta devam edecek.

KIŞTA DERSLERE DEVAM

Ares Spor Kulübü Başkanı Ahmet Özsoy yüzme kursları ile ilgili yaptığı açıklamada bu yıl da yaz dönemini başarı ile tamamlandıklarını ve kış döneminde kursların saat 16.30da tek seansta devam edeceğini belirtti. Özsoy şöyle devam etti:

"Yüzmeye yeni başlayan olsun su üzerinde durabilen seviye olsun tüm çocuklara özel ilgi ile eğitim vermeye özen gösteriyoruz. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi kurslarımızda kolluk, makarna köpük veya benzeri şeyler kullanmadan, her gurupta 2 eğitmen su içinde ve su dışında eğitim verdi.

Kurslarımızda çalışan tüm eğitmenlerimize ve Ares'i tercih eden tüm ailelerle miniklerimize teşekkür ederim. Kurslarımız Salı-Cuma günleri saat 16.30 itibarı ile kış sezonunda da devam edecektir. Ülkemizin ikinci en büyük yüzme kulübü olarak yüzme yaz kurslarımız sayesinde aday kadromuzu ve alt yapı kadromuzu güçlendiriyor, bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz ve çalışmaya yılmadan devam edeceğiz."