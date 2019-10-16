ARES 5 yaşında

”Tek Takım Tek Ruh” sloganı ile yola çıkan ARES 5 yaşına girerken, 5 yılda ülkemizde triatlon denilince akla gelen ilk kulüp olmayı başardı

Ülkemizde triatlon denilince akla gelen ilk kulüp olan ARES 5 yaşına girdi. Ahmet Özsoy’un başkanlığını yürüttüğü ARES Spor Kulübü,100'e yakın lisanslı sporcusu ile triatlon, bisiklet, koşu, yüzme branşlarında faaliyet gösterirken, her yaz ortalama 200 kursiyer çocuğa yüzme eğitimi veriyor.

25 antrenör ve bir o kadar da asistanlarımız ile yola devam eden ARES’in başkanı Ahmet Özsoy, 5 yaşına girmeleri ile ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

“Yanımızda olan, bize inanan ve bizlerle birlikte bu yolu yürüyen herkese teşekkürler. Nereden çıktı bu ARES deyip yola çıkalı 5 sene olmuş. Ne idi bu ARES?

Ares,mitolojide Zeus ve Hera’nın oğlu 12 Olimposlu (Olympian) Tanrıdan biridir. Savaş tanrısı olması yanı sıra, Afrodit ile olan bağı ile de bilinmektedir. Tek başına 11 Tanrıya savaş açıp Olimposu ele geçirmesi ile ünlüdür.

Biz ARESliler ”Tek Takım Tek Ruh” slogan ile çıktığımız bu yola hep birlikte büyüyerek ve gelişerek devam ediyoruz.

Alanında uzmanlaşmış antrenörlerimiz ve sporcularımızın sayıları ve başarıları bu 5 senede çok arttı. Bizlerin görevinin sporu sağlık için yaşam standardı olarak benimsetmek, zihinsel ve bedensel olarak sağlıklı, disiplinli, mücadele gücü yüksek, ülke çapında ve uluslararası platformlarda yüksek performanslar elde etmek için temsil edecek sporcular yetiştirmek olduğunu unutmadan yolumuza devam ediyoruz.

Bu yolda her zaman bizi destekleyen ve yanımızda olan öncelikle kendi ARES ailesi fertlerimize, sonrasında sponsorlarımız Güven Sigorta, Aytan Market, evimiz avm, Atakom ve herkese çok teşekkür ederiz.”