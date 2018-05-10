banner107
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
285 0
Girne – Hamitköy maçı belirleyeci olacak
Girne – Hamitköy maçı belirleyeci olacak
203 0
Doğancı yolu yarıladı
Doğancı yolu yarıladı
93 0
Gözler son biletlerde olacak
Gözler son biletlerde olacak
183 0
“O kupa gelecek”
“O kupa gelecek”
167 0
Motodrag heyecanı, Aydınköy’de yaşandı
Motodrag heyecanı, Aydınköy’de yaşandı
34 0
4 saatlik elektrik kesintisi
4 saatlik elektrik kesintisi
195 0
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
200 0
banner82
banner147

Arda Turan’a tarihi ceza

banner27

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a 16 maç men cezası verdi

Arda Turan’a tarihi ceza
banner137

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, Arda Turan'ın Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında hakeme yönelik saldırısı sonrası gördüğü kırmızı kart nedeniyle 10, ihracından sonra hakeme hakareti ve tehdidi sebebiyle üçer olmak üzere toplam 16 müsabakadan men edildiği belirtildi.Arda'ya ayrıca 39 bin lira para cezası verildiği de aktarıldı.

Aynı maçta çift sarı karttan kırmızı kart gören Medipol Başakşehirli futbolcu Mossoro'ya toplam 5 maç ceza verildiği açıklandı. Mossoro'nun hakeme yönelik fiili müdahalesi nedeniyle 3, rakip futbolcuya sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ise 1 maç ceza verildiği ifade edildi. Çift sarı karttan kırmızı kart gördüğü için de otomatik olarak 1 maç ceza alan Mossoro'nun toplam cezasının 5 karşılaşmadan men olduğu kaydedildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.