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“Arda Turan sahaya odaklandı ve iyi çalışıyor”

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Arda Turan’ın yaşadığı sürecin ardından tamamen sahaya odaklandığını ifade ederek, Emre Belözoğlu’nun da iyileşmediği için bu hafta forma giyemeyeceğini açıkladı

“Arda Turan sahaya odaklandı ve iyi çalışıyor”
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Süper Lig’de geride kalan 9 haftada topladığı 18 puanla lider Galatasaray’ın 1 puan arkasında zirve takibini sürdüren Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, bugün yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 9 haftayı geride bıraktıklarını hatırlatan Avcı, “4 hafta cumartesi oynayacağız. Dün izin yapmıştık ve haftaya bugün start verdik. Geçen haftanın kazanımıyla birlikte enerjimiz yüksek. Şimdi daha zor bir mücadele bizi bekliyor. Ligin değerli takımı, değerli hocası ve oyuncu kalitesi yerinde bir ekiple oynayacağız. Birebirlerin daha çok olacağı bir oyun bizi bekliyor. Hem zihinsel hem de daha doğru odaklanarak, planlı ve organize şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Hafta sonundaki ciddi karşılaşmaya hazırlanıyoruz” açıklamasını yaptı.

Arda Turan’ın saha dışında yaşadığı süreçle ilgili olarak da konuşan Abdullah Avcı, “Arda duygusal bir insan ve yaşadığı problemler olabilir. Ancak bunları sahaya yansıtmadı. Biz de sahanın dışında yaşanan bir şeyi kulübe çekmedik. 105X68’lik sahada oyuncunun ve bizim mutlu olacağımız bu alana odaklanmaya çalıştık. Arda zaten iyi çalışıyordu ve şimdi de daha iyi çalışarak devam ediyor. Evin oğlu burada ve çalışmaya devam ediyor. Hepsi bizim evladımız. Mutluluğu yakalayacağı yer futbol sahası. Enerjisini boşaltacağı yer burası. O da bunun için gayret gösteriyor” diye konuştu.
Arda Turan’ın bu hafta kadroda olup olmayacağıyla ilgili olarak da başarılı teknik adam, “Henüz Arda ile ilgili planlama yapmadık. Sezon başında bizimle olamadı ve hazırlık maçı oynamadı. İyi giderken sakatlık yaşadı. Adım adım sakatlanmadan uzun şekilde kendisinden nasıl faydalanacağımızın planlamasını yapıyoruz. Bu hafta oyun Arda’ya göre akmadı. Onun için böyle bir tercih kullanmadık. Hem bizim hem de Türk futbolu için değerli bir oyuncu. Biz onu sahada görmek istiyoruz. İnşallah da göreceğiz” şeklinde konuştu.

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