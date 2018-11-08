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Aralık ayında, Spor Şurası yapılacak

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Haldun Oktay’ın Daimi Bürosu Genel Sekreterliği’ne atandığı Spor Şurası, Aralık ayında Lefkoşa Açıköğretim Fakültesi’nde yapılacak

Aralık ayında, Spor Şurası yapılacak
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Spor Dairesi, 67/99 Sayılı Beden Eğitimi ve Spor Yasası’nın 22. maddesi kuralları uyarınca, Beden Eğitimi ve Spor konularında ülke gerçeklerine uygun bir şekil vermek, Beden Eğitimi ve Sporun yaygınlaşması, gelişmesi ve kalkınması için tavsiyelerde bulunmak üzere toplanan Spor Şurası’nın XII.’sinin bu yıl 12-13-14 Aralık 2018 tarihlerinde Lefkoşa Açıköğretim Fakültesi’nde yapılacağını açıkladı.

Bu amaçla Başbakan ve Spordan Sorumlu Bakan Tufan Erhürman, XII. Spor Şurası Daimi Bürosu Genel Sekreterliği’ne Haldun Oktay ve Şura Genel Sekreter Yardımcılığı’na ise Kamil Kolcu’yu atayarak XII. Spor Şurası çalışmalarını başlattı.

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