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APOEL başkanı TRT Spor’a konuk oldu

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Apoel başkanı ProdromosPetrides, TRT Spor’a konuk olurken, Apoel’in Pakistan kökenli Norveçli futbolcusu Ghayas Zahid’in,Galatasaray ve Fenerbahçe’ye transferi ile ilgili soruları yanıtladı

APOEL başkanı TRT Spor’a konuk oldu

Türkiye Süper Ligi’nde ligler henüz yeniden başlamamasına ve gelecek sezonun ne zaman başlayacağının tam olarak belirlenmemesine rağmen transfer dedikoduları yayılmaya başladı. Türkiye basınında çıkan, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin, Apoel’in Pakistan kökenli Norveçli futbolcusuGhayasZahid’i istediğine yönelik haberler üzerine TRT Spor’a konuşan Apoel başkanı ProdromosPetrides, Zahid için Galatasaray veya başka herhangi bir takımdan teklif almadıklarını söyledi.

Şampiyonlar ligi tarihine geçmişti

Pakistan kökenli Norveçli futbolcu, milli takımda 1 maça çıkmıştı. Zahid, 2017'de Apoel formasıyla Devler Ligi'nde oynamış ve bu kulvarda ilk Pakistanlı isim olarak tarihe geçmişti.

18 Kasım 1994 tarihinde Norveç'in Oslo kentinde dünyaya gelen GhayasZahid, futbola Valerenga altyapısında başladı. 25 yaşındaki futbolcu, Ullensaker/Kisa'da kiralık olarak forma giymesinin ardından 2017 yılında APOEL Nicosia takımına transfer oldu.

Sezon başında Panathianikos'a kiralanan Pakistan asıllı Norveçli oyuncu, bu sezon Yunan ekibiyle çıktığı 26 maçta 4 gol ve 5 asist kaydetti. Asıl mevkisi 10 numara olan Zahid, merkez orta sahada da oynayabiliyor.

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