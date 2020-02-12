Antrenörler Girne’de toplanacak

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetim kurulu tarafından başlatılan bölgesel toplantıların üçüncüsü yapılıyor.
Bölgesel toplantıların ilki Mağusa-İskele bölgesi, ikincisi Güzelyurt bölgesi teknik adamlar ve antrenörlerin katılım ile gerçekleştirilirken, üçüncü toplantıGirne bölgesi antrenörlerin katılımı ile gerçekleştiriliyor.
Başkan Süleyman Göktaş, bazı yönetim kurulu üyelerinin katılacağı toplantı bu akşam saat 19:00’daKaraoğlanoğlu Merit Park Hotel’degerçekleştirilecek.
Bölgesel toplantıların sonuncusu ise Lefkoşa Bölgesi antrenörlerin katılımı ile 20 Şubat Perşembe akşamı saat 19:00’da dernek lokalinde yapılacak.