Antalyaspor’da şok gelişme

Antalyaspor Başkanlığını 8 ay önce Ali Şafak Öztürk’ten devralan mevcut Başkan Cihan Bulut, 8 ay aradan sonra 31 Ağustos Cuma günü yeniden başkanlığı Ali Şafak Öztürk’e devredeceğini açıkladı

Antalyaspor'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle olağanüstü genel kurul kararı alan Başkan Cihan Bulut, cuma günü Atilla Konuk Tesisleri'nde yapacağı basın toplantısıyla görevini devredeceğini açıkladı. Bulut, Antalyaspor'da başkanlık görevine, kendisinden önce görev yapan Ali Şafak Öztürk'ün geleceğini belirtti. Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Onur ve gururla devraldığım Antalyaspor A.Ş. Başkanlığını cuma günü saat 10.30’da yapacak olduğum basın toplantısı ile Ali Şafak Öztürk’e devredeceğim. Hepimiz Antalyasporluyuz.”

Antalyaspor’un salı günü akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında mevcut yönetimden üç kişi istifa edip bunun yerine Ali Şafak Öztürk, Emin Hesapçı Oğlu ve Bora Terzioğlu'nun yönetime girdiği ifade edilmişti. Öte yandan Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır da, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, olağanüstü genel kurul tarihini 15 Eylül, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 22 Eylül olarak kararlaştırdıklarını açıklamıştı.