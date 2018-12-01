Antalyaspor, Serdar Özkan’la güldü

Spor Toto Süper Lig 14. haftasında Antalyaspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
Mücadelede Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 20. dakikada Serdar Özkan attı.
Bu sonuçla ev sahibi takım puanını 23'e yükseltirken Göztepe 18 puanda kaldı.
5. dakikada Hakan Özmert'in köşe vuruşunda altı pas içinde topla buluşan Salih Dursun'un kafayla şutunda, kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çeldi.
15. dakikada sol kanattan ilerleyen Berkan Emir'in ceza sahasına ortasında, Jerome'un kafayla vuruşu sonrası top yandan auta çıktı.
GOL: 20. dakikada Antalyaspor öne geçti. Celustka'nın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Serdar Özkan'ın şık vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
37. dakikada Halil Akbunar'ın ceza yayında topla buluşturduğu Jerome'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
49. dakikada Alpaslan Öztürk'ün pasıyla orta sahada topla buluşan Castro'nun ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
61. dakikada Castro ile duvar pası yapıp ceza sahasında kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Yasin Öztekin'in şutunda, Belçikalı file bekçisi ayağıyla topu kornere çeldi.
Karşılaşma, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.