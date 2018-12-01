banner107
Baştaş-Koyuncu ikilisi zirvede
Baştaş-Koyuncu ikilisi zirvede
1 0
Mitsubishi Eclipse Cross'a RJC 2019 Yılın Otomobili ödülü
Mitsubishi Eclipse Cross'a RJC 2019 Yılın Otomobili ödülü
14 0
“Protokole hazırız, Türkiye’yi bekliyoruz”
“Protokole hazırız, Türkiye’yi bekliyoruz”
20 0
Naylon poşetler artık paralı
Naylon poşetler artık paralı
74 0
Yusuf Hüdan için yarışacaklar
Yusuf Hüdan için yarışacaklar
24 0
Karşıyaka göze geldi
Karşıyaka göze geldi
233 0
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
73 0
Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
61 0
banner82

Antalyaspor, Serdar Özkan’la güldü

banner27

banner210
Antalyaspor, Serdar Özkan’la güldü
banner215

Spor Toto Süper Lig 14. haftasında Antalyaspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Mücadelede Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 20. dakikada Serdar Özkan attı. 

Bu sonuçla ev sahibi takım puanını 23'e yükseltirken Göztepe 18 puanda kaldı.

5. dakikada Hakan Özmert'in köşe vuruşunda altı pas içinde topla buluşan Salih Dursun'un kafayla şutunda, kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çeldi.

15. dakikada sol kanattan ilerleyen Berkan Emir'in ceza sahasına ortasında, Jerome'un kafayla vuruşu sonrası top yandan auta çıktı.

GOL: 20. dakikada Antalyaspor öne geçti. Celustka'nın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Serdar Özkan'ın şık vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

37. dakikada Halil Akbunar'ın ceza yayında topla buluşturduğu Jerome'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada Alpaslan Öztürk'ün pasıyla orta sahada topla buluşan Castro'nun ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

61. dakikada Castro ile duvar pası yapıp ceza sahasında kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Yasin Öztekin'in şutunda, Belçikalı file bekçisi ayağıyla topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.