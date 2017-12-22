banner107
banner69
4 0
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
23 0
 
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
55 0
Avrupa'da devler çarpışacak
Avrupa'da devler çarpışacak
16 0
22 0
14 0
19 0
banner108

Antalyaspor, 10 Ocak'ta sandığa gidiyor

banner27

banner109
Antalyaspor, 10 Ocak'ta sandığa gidiyor
banner87

Antalyaspor Kulübü’nde olağan genel kurul toplantısı 10 Ocak'ta yapılacak.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre 2017 Olağan Genel Kurulu, 10 Ocak 2018'de Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Genel kurulda yeni yönetim belirlenecek.

Kırmızı-beyazlı camiada 7 Aralık'ta olağanüstü genel kurul kararı alınmış, söz konusu gün kongrenin iptal edildiği açıklanmıştı.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, 30 Haziran 2016'da başladığı görevinden 11 Aralık 2017'de istifa etmişti.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.