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Antalya’da Bülent Korkmaz 6 yılın rekorunu kırdı

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Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kulübün son 6 yılında 1 sezon içinde en uzun süre çalışan teknik direktör oldu. Korkmaz, Rıza Çalımbay’ın 28 maçlık serisini 29 maça taşıdı

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Antalya’da Bülent Korkmaz 6 yılın rekorunu kırdı
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Sezon başında yönetimsel ve mali açıdan zor günler geçirirken takımın başına getirilen ve çok da şans verilmeyen Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Antalyaspor ile birlikte yakaladığı çıkışı istikrara taşıdı.

Akhisar deplasmanında kırmızı - beyazlı ekibin başında 29. kez sahaya çıkan Korkmaz, son 6 yıl içinde kulübün 1 sezonda en uzun süre görev yapan teknik direktör oldu.

EN UZUN MEHMET ÖZDİLEK

2008 ile 2013 yılları arasında takımın başında bulunan ve kulüp tarihinin en uzun süre teknik direktörü olarak kayıtlara geçen Mehmet Özdilek’in ardından geçen 6 yıllık sürede, sezonun başından sonuna dek görev yapan hiçbir teknik direktör olmamıştı

2016-2017 sezonunda 6. hafta sonunda takımın başına getirilen Rıza Çalımbay sezonu tamamlamış, 1 sezonda 28 karşılaşmaya çıkmıştı. 2017-2018 sezonunun başında 5 hafta daha Antalyaspor’da kalan Çalımbay, kulüpteki serüvenini toplam 33 maçla tamamlamıştı.

SEZONU BİTİRİRSE YENİ REKOR

Teknik Direktör Bülent Korkmaz ise Akhisar deplasmanı ile birlikte son 6 yılda 1 sezonda en uzun süre çalışan teknik direktör oldu. Kokmaz, 29 kez başında çıktığı Antalyaspor ile 12 galibiyet, 5 beraberlik alarak maç başına 1,4 puan ortalaması tutturdu.

Korkmaz, 5 hafta daha takımın başında kalırsa hem 6 yıl sonra sezonu tamamlayan ilk teknik direktör olacak, hem de 33 maç takımın başında kalan Rıza Çalımbay’ı da geride bırakıp 34 maçla bu alanda son 6 yılın en uzun süre çalışan teknik adamı olarak istatistiklere geçecek. 

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