banner107
Cihangir, Davulcu için kazandı
Cihangir, Davulcu için kazandı
103 0
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
61 0
Titanik’ten çıkan eşyalar satılıyor
Titanik’ten çıkan eşyalar satılıyor
13 0
Soyer Arseven-Hasan Reyhan liderliğini sürdürüyor
Soyer Arseven-Hasan Reyhan liderliğini sürdürüyor
42 0
Aşırı yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
Aşırı yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
622 0
BMW'nin en büyük SUV modeli hazır
BMW'nin en büyük SUV modeli hazır
16 0
Smaçlar, Soykut için atıldı
Smaçlar, Soykut için atıldı
46 0
125 kilometre sürdüler
125 kilometre sürdüler
50 0
banner82
banner147

Antalya tek attı üç aldı

banner27

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor karşılaşmasını konuk Antalyaspor Doukara’nın ilk devrede attığı golle 1-0 mağlup etti

Antalya tek attı üç aldı
banner192

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. 

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadele konuk Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtaki tek gol 42'nci dakikada Doukara'dan geldi. 

Bu arada Aytemiz Alanyaspor'da Cisse maçın 71'inci dakikasında ikinci sarı karttan karmızı kartla oyun dışında kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

18. dakikada sol kanattan Cissokho'nun ceza sahasına yerden gönderdiği topa Doukara vurdu. Kaleci Haydar Yılmaz, topu uzanarak kornere çeldi. 

31. dakikada sağdan gelişen atakta Baiano'nun ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Efecan Karaca, Cisse'yi gördü. Bu futbolcunun şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

42. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Maicon'un ara pasında topla buluşan Doukara kaleci Haydar Yılmaz'ın sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

69. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, sağdan Maicon'un yaptığı orta sonrası ceza sahası içinde Cissokho'nun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

79. dakikada Djalma'nın pasında Maniatis, topu cezalanına doğru havalandırdı. Merih Demiral'ın kafa vuruşunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+3. dakikada Mevlüt Erdinç, sağdan ceza sahasına girerek pasını Serdar Özkan'a çıkardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.