Antalya tek attı üç aldı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadele konuk Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtaki tek gol 42'nci dakikada Doukara'dan geldi.
Bu arada Aytemiz Alanyaspor'da Cisse maçın 71'inci dakikasında ikinci sarı karttan karmızı kartla oyun dışında kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
18. dakikada sol kanattan Cissokho'nun ceza sahasına yerden gönderdiği topa Doukara vurdu. Kaleci Haydar Yılmaz, topu uzanarak kornere çeldi.
31. dakikada sağdan gelişen atakta Baiano'nun ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Efecan Karaca, Cisse'yi gördü. Bu futbolcunun şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.
42. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Maicon'un ara pasında topla buluşan Doukara kaleci Haydar Yılmaz'ın sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
69. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, sağdan Maicon'un yaptığı orta sonrası ceza sahası içinde Cissokho'nun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
79. dakikada Djalma'nın pasında Maniatis, topu cezalanına doğru havalandırdı. Merih Demiral'ın kafa vuruşunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.
90+3. dakikada Mevlüt Erdinç, sağdan ceza sahasına girerek pasını Serdar Özkan'a çıkardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.