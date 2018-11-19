Antalya'da 3 bine yakın takım kamp yapacak

Yeni yılın Ocak-Mart döneminde yerli ve yabancı futbol kulüplerini ağırlayacak Antalya'da, diğer spor dallarıyla birlikte kamp yapacak takım sayısının 3 bine ulaşması bekleniyor

Türkiye'nin önde spor turizm merkezi Antalya, Ocak-Mart döneminde yaşanacak kamplara hazırlanıyor. Süper Lig, alt ligler ve yurt dışından gelecek futbol takımları ile diğer spor dallarındaki takımlarla beraber 3 bine yakın takım, konaklama tesislerinde kamp yapacak.

İkliminin uygun olması, FIFA kriterlerine sahip sahaların bulunması, teknik imkanların çokluğu ve otellerde sunulan yüksek hizmetlerle takımların gözdesi Antalya'da yapılan kamplar, hem kış döneminin dolu geçmesi hem de Türkiye'nin tanıtımı açısından büyük fayda sağlıyor.

"EN İYİ KAMP YERİ ANTALYA"

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, 170'in üzerinde futbol sahasına sahip Antalya'da ocak ayından itibaren yerli ve yabancı futbol takımlarının kampa gireceğini söyledi.

Antalya'nın dünyada tanındığını ve bütün takımların ilgisini çektiğini anlatan Yaşacan, "Doğal güzelliği ve havasının yanı sıra dünyanın her yanından uçakların Türkiye'ye gelmesi bunda etkili oldu. Bunu da daha yükseltmemiz gerekiyor. Futbol ve diğer başka spor dallarında en iyi kamp yeri Antalya. Hem otellerimiz hem de tesislerimiz dünyanın en iyisi." diye konuştu.

"TAKIM SAYISI ŞİMDİDEN 2 BİNİN ÜZERİNDE"

Spor turizmi sayesinde oteller için ölü bir sezon olan aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında Antalya'daki konaklama tesislerinin dolu olduğunu, çalışanların da işsiz kalmadığını anlatan Yaşacan, spor turizminin Türkiye'ye milyonlarca dolar katkı yaptığını söyledi.

Dernek Başkanı Yaşacan, en önemli katkının tanıtım noktasında olduğunu vurguladı.

"Spor turizmi, Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunu kanıtlıyor. Buraya gelen takım antrenman yaparken ülkelerin televizyon programlarında 'Zenit, Spartak Moskova, Schalke, Werder Bremen, Dortmund Antalya'da kamp yapıyor' dedikleri zaman Türkiye'nin reklamı, tanıtımı oluyor. Spor turizminin tanıtıma yaptığı katkı çok önemli."

Türk takımlarının yanı sıra Rusya, Ukrayna, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, Çekya, Macaristan ve Türk cumhuriyetlerinden takımların Antalya'da kamp yapacağını aktaran Yaşacan, "En iyi sezonumuz olan üç sene öncesini yakaladık. O zaman Antalya'da 3 bin takım kamp yapmıştı. Bu sene kamp yapacak takım sayısı şimdiden 2 binin üzerinde. Kasım ayı sonu ve aralık ayındaki rezervasyonlarla 3 bini yakalarız." değerlendirmesinde bulundu.